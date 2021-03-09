Казань, , 09:24 — REGNUM По итогам 2020 года жители 111 стран инвестировали в медицинский туризм в Татарии почти 77 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Медицинские услуги в прошлом году оказали 33 149 иностранным гражданам, а в 2019 году — 14,5 тыс. человек, инвестиции тогда составили 46,7 млн рублей.

Чаще всего медицинскими туристами становились жителеи Таджикистана, Узбекистана и Турции. Самой восстребованной была помощь по инфекционным заболеваниям, дерматовенерологии, психиатрии, акушерству и гинекологии, терапии и фтизиатрии.

В рамках республиканского проекта «Экспорт медицинских услуг Татарстана» нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году 63 медорганизации, расположенные на территории республики, участвуют в медицинском туризме. Из них 55 учреждений — государственной формы собственности, еще восемь — частные. Более 2,2 тыс. медицинских туристов (по данным на 15 февраля 2021 года) уже оплатили лечение в Татарии на сумму 9,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, многофункциональный центр медицинского туризма могут создать в Самарской области. Так, в Самаре предлагается создать гостиницу для прибывающих в город на лечение граждан. Номера этой гостиницы предполагается оснастить специальными койками, в гостинице необходимо создать процедурные кабинеты и кабинеты предварительного медосмотра, а также другие необходимые помещения.

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