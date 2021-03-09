Москва, , 09:08 — REGNUM В Госдуме начинают праздновать масленицу, блины готовятся самые разнообразные — примерно по 2 рубля за грамм, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

В Госдуме открылся буфет «Масленица» © ИА REGNUM

С 9 марта по 12 марта в Госдуме на радость депутатам и сотрудникам аппарата будет работать буфет «Масленица». Предлагается два вида блинов: блин тонкий (150 гр) по 75 рублей и блин заварной (100 гр) по 50 рублей.

К блинчикам предлагаются разнообразные добавки: икра красная (15 гр) по 85 рублей, семга слабосоленая (25 гр) также 85 рублей, сельдь традиционная (25 гр) — 25 рублей, сметана (20 гр) — 10 рублей.

Есть выбор и для любителей сладких блинов: молоко сгущенное (30 гр) стоит 15 рублей, варенье вишневое (30 гр) — 25 рублей, смородина свежемороженая, протертая с сахаром — 15 рублей.

Ну и как же масла — 10 гр стоит 10 рублей.

Кроме того, в буфетах Госдумы можно попробовать блины кружевные (25 рублей за один блин) и блинчики с самыми разными начинками — с мясом, вишней и так далее.