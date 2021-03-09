Чита, , 09:07 — REGNUM Власти Забайкалья перечислили школам средства на обеспечение бесплатного горячего питания. Как пояснила заместитель министра финансов региона Оксана Сидунова, за март 2021 года сумма составила 72 миллиона рублей.

«Министерству образования Забайкальского края на реализацию данных мероприятий в марте направлено 71,6 миллиона рублей, из которых более 4 миллионов — средства краевого бюджета. Это позволит обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов муниципальных образовательных организаций», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечения бесплатным школьным питанием учащихся младших классов принадлежит президенту России Владимиру Путину. В 2021 году на организацию бесплатного горячего питания почти 63 тысяч школьников начальных классов Забайкалья потратят 912 миллионов рублей.

По рейтингу удовлетворенности населения организацией здорового питания регион вошёл в число российских территорий с высокими результатами (четыре балла по пятибалльной шкале).

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