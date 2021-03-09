Бразилиа, , 09:08 — REGNUM Разработанная в Бразилии вакцина от COVID-19 может быть готова к концу 2021 года. Об этом 9 марта сообщил министр науки, технологии, инноваций и коммуникаций страны Маркус Понтес в интервью телеканалу CNN Brasil.

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«Ожидается, что в конце года уже будет возможность получить вакцину, полностью созданную в Бразилии», — заявил он.

Также Понтес уточнил, что в данный момент разрабатывающие вакцину ученые ведут испытание препарата на животных, и по их окончании намерены подать регулятору запрос на проведение испытаний вакцины на людях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 32,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.