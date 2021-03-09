Кызыл, , 09:03 — REGNUM В Туве временно приостановлена эксплуатация рудника компании «Лунсин». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора по итогам расследования причин частичного обрушения кровли забоя, в результате чего погиб человек.

В числе причин трагедии названы нарушение работником дисциплины, поскольку он находился в запрещенной части выработки, нарушение технологии крепления горной выработки, а также ненадлежащий производственный контроль со стороны руководства.

«Также в ходе проведения внеплановой выездной проверки предприятия в период с 27 января по 18 февраля 2021 года специалистами… на ОПО II класса опасности «Рудник» выявлены многочисленные грубые нарушения требований промышленной безопасности», — отметили в управлении.

В итоге в отношении компании возбуждено административное производство. Назначено наказание в виде приостановления работ на 90 суток.

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