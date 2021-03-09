Москва, , 09:18 — REGNUM Самая доступная ипотека в России — в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Югре. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Так, в Ямало-Ненецком округе 71,6% семей могли купить квартиру в ипотеку в 2020 году. В Магаданской области доля таковых составляет 65,7%, в Югре — 56,6%.

Далее идут Ненецкий автономный округ (54,7%), Ленинградская область (48,2%), Камчатка (47,7%), Мурманская область (46,6%), Якутия (46,4%), Томская область (46,3%), Коми (44,9%).

Москва заняла 44-е место (31,4%), Московская область — 39-е (32,5%), Санкт-Петербург — 23-е (37,1%).

Последние строчки рейтинга занимают Дагестан, Чечня и Ингушетия (12,7%; 11% и 10,8% соответственно).

Эксперты отмечают, что в целом льготная ипотека сделала жильё более доступным в период пандемии. Вместе с тем большой спрос на жильё вызвал дефицит в ряде регионов, и цены на недвижимость заметно выросли.

В 2020 году в России выдано около 1,72 млн новых ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. Годом ранее таких кредитов было 1,28 млн на 2,9 трлн.

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