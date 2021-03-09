Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Американская компания SpaceX намерена 9 марта вывести на околоземную орбиту на ракете-носителе Falcon 9 новую группировку спутников Starlink. Об этом 9 марта сообщается на странице компании в соцсети Twitter.

«Старт Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на завтра, 9 марта, на 21:58 по времени восточного побережья (05:58 мск 10 марта)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прогноз погоды является благоприятствующим запуску ракеты-носителя и возвращению после этого ее первой ступени на Землю. Ракета будет запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Отметим, предыдущая группировка из 60 микроспутников Starlink была запущена SpaceX в космос 4 марта.