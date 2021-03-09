Тегеран, , 09:02 — REGNUM В течение года Иран импортирует 3,12 млн доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca, произведённых в Южной Корее. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на представителей генерального директора Центра по надзору за производством лекарств иранского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (IFDA) Хейдара Мохаммади.

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По его словам, поставки будут производится в рамках программы COVAX Facility, направленной на обеспечение равного для всех стран доступа к вакцинам под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отметим, что общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Иране превысило отметку 1,68 млн человек. Жертвами пандемии стали более 60 тыс. человек.

Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).