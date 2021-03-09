Москва, , 08:58 — REGNUM Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных рейсов на Сейшельские острова (остров Маэ) со 2 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самолёты авиакомпании будут летать один раз в неделю по пятницам. «Аэрофлот» уже открыл продажу билетов на своём сайте. Полеты доступны всем иностранным туристам, в том числе из России.

Граждане РФ могут посещать Сейшелы без ограничений, виза не нужна. Необходим лишь отрицательный тест на коронавирус. на арабском, английском или французском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале «Аэрофлот» возобновил регулярные авиарейсы в Алматы, Баку, Ереван и Дели.

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