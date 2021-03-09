Орск, Оренбургская область, , 08:55 — REGNUM В Орске Оренбургской области местный житель добился пересчёта начислений за услугу теплоснабжения квартиры, сообщает областная прокуратура.

С жалобой на избыточные начисления орчанин обратился сначала к энергетикам, заявив, что является собственником только половины квартиры. Он просил о соответствующем площади начислении. Однако компания продолжала делать начисления, исходя об общей площади квартиры.

Последовала жалоба в прокуратуру. В результате энергетики при начислениях стали учитывать лишь долю в квартире. В итоге сумма, подлежащая выплате, сократилась более чем на 14 тыс. рублей.

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