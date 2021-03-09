Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Казахстане получили 33 тыс. человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

По данным минздрава Казахстана, второй компонент вакцины получили 15 856 человек. Массовая вакцинация населения республики началась с 1 февраля 2021 года. На первом этапе препарат получили медицинские работники.

С конца февраля в республике начали применять вакцину «Спутник V», произведенную в Караганде. С 1 марта в Казахстане началась массовая вакцинация учителей и сотрудников правоохранительных органов.

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