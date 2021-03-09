Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Конгрессмены-республиканцы обеспокоены отсутствием реальных действий против проекта «Северный поток — 2» со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом говорится в письме группы сенаторов государственному секретарю Энтони Блинкену.

Республиканцы напомнили, что Белый дом публично заявлял о намерении противодействовать строительству газопровода. Однако ограничений против европейских компаний, нарушающих объявленный Вашингтоном санкционный режим, администрация США пока не ввела.

Авторы письма поинтересовались, с чем связано такое расхождение слов и действий.

Ранее 40 сенаторов обратились к Байдену с письменным призывом «быстро и в полной мере» ввести санкции против участников строительства газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что следующий доклад о санкциях против проекта «Северный поток — 2» может быть представлен Конгрессу США в мае.

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