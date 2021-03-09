Киев, , 09:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения относительно своего участия в будущих президентских выборах. Об этом заявила пресс-секретарь политика Юлия Мендель 8 марта в интервью интернет-изданию «Гордон».

Она рассказала, что хотела бы снова увидеть Зеленского на посту президента, однако не уверена насчёт своего дальнейшего пребывания на должности пресс-секретаря.

«Я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведёт нашу страну. И я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать», — отметила Мендель.

По словам чиновницы, Зеленский уже вошёл в учебники истории, поскольку совершил «электоральную революцию». В будущем крупными достижениями президента Украины могут стать борьба с олигархами и полная трансформация страны.

Напомним, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что у Зеленского нет шансов на переизбрание, более того — он может не «досидеть» до конца срока.

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