Киев, 9 марта 2021, 09:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения относительно своего участия в будущих президентских выборах. Об этом заявила пресс-секретарь политика Юлия Мендель 8 марта в интервью интернет-изданию «Гордон».
Она рассказала, что хотела бы снова увидеть Зеленского на посту президента, однако не уверена насчёт своего дальнейшего пребывания на должности пресс-секретаря.
По словам чиновницы, Зеленский уже вошёл в учебники истории, поскольку совершил «электоральную революцию». В будущем крупными достижениями президента Украины могут стать борьба с олигархами и полная трансформация страны.
Напомним, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что у Зеленского нет шансов на переизбрание, более того — он может не «досидеть» до конца срока.
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