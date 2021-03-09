Варшава, , 08:54 — REGNUM Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик на своей странице в Twitter сообщил, что по состоянию на 8 марта в республике вакцинированы уже более 4 миллионов человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости — трансляция»

»Уже 4 015 574 жителя Польши были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Некоторые уже дважды, то есть полностью прошли вакцинацию, но большая часть пока была привита лишь однажды и ожидает повторную вакцину. Мы хотели бы поблагодарить всех ответственных за реализацию Национальной программы вакцинации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация в Польше проходит с 27 декабря 2020 года. Национальная стратегия вакцинации от COVID-19 в Польше предусматривает, что в первую очередь процедуру должны пройти медицинские работники. Сразу после — пожилые люди, затем — учителя. В настоящее время на вакцинацию начали регистрировать всех желающих.