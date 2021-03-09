Москва, , 08:56 — REGNUM Новейший российский противопехотный гранатомёт «Балкан» успешно прошёл государственные испытания. Об этом 9 марта рассказал исполнительный директор АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (входит в холдинг «Технодинамика» государственной корпорации «Ростех») Александр Кочкин.

«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооруженных сил РФ», — приводит его слова ТАСС.

Также Кочкин уточнил, что гранатомет перед этим прошел опытно-войсковую эксплуатацию и добавил, что «Балкан» — это новейшая российская разработка в данном виде вооружений, благодаря которой дальность стрельбы может быть увеличена более чем на 25%, а могущество боеприпаса — в два раза по сравнению со штатными 30-миллиметровыми комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта стало известно, что на судостроительном комплексе «Севмаш» в мае 2021 года будут заложены атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»).