Кызыл, , 08:53 — REGNUM Вечером 8 марта зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3 на северо-западе Монголии, рядом с границей с Россией. По данным Алтае-Саянского отделения Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 265 км к юго-востоку от столицы Тувы Кызыла.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Добавим, что сейсмособытия в этом регионе регистрируются довольно часто. Как сообщало ИА REGNUM, при землетрясении 21 февраля толчки ощущались на территории нескольких районов республики, в том числе в Кызыле.

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