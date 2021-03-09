Джакарта, , 08:53 — REGNUM Первая доза вакцины против коронавируса была введена 3 098 025 человек в Индонезии, сообщает Detik.

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Вакцину получили 2 114 655 медиков, 715 767 государственных служащих и 267 603 пожилых человека.

Между тем вторая доза вакцины от коронавируса была введена в общей сложности 1 158 432 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиизаявила, что поставка миллиона доз вакцины AstraZeneca стала результатом многостороннего сотрудничества.

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