Рим, , 08:54 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в Италии было продано 142 998 машин. Такие данные приводятся в отчёте Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Таким образом, продажи автомобилей в стране снизились в прошлом месяце на 12,3% по сравнению с январём прошлого года. По данным ANFIA, февральские продажи 2021 года на итальянском авторынке стали самыми низкими за последние шесть лет.

Отмечается, что падение спроса на авторынке продолжается, несмотря на стабилизацию политической ситуации в Италии и начало работы нового правительства, а также принятым ранее мерам по стимулированию продаж машин. Тем не менее в ассоциации прогнозируют, что в дальнейшем автомобильная отрасль в стране восстановится.

Наиболее популярными в Италии автомобильными марками являются: Fiat, Volkswagen, Peugeot, Citroen и Toyota.

Напомним, по данным ANFIA, в 2020 году в Италии было продано 1 381 496 машин, что на 27,9% меньше, чем в 2019 году.

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