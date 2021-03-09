Уфа, , 08:55 — REGNUM Легковой автомобиль во время метели врезался в снегоуборщик на трассе в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что авария произошла вечером 8 марта на автотрассе Белорецк — Инзер — Уфа. На 11 км этой дороги автомобиль «Лада Калина», за рулем которой находился 23-летний мужчина, наехал на припаркованный снегоуборщик.

В этой аварии пострадали 39-летняя жительница Уфы и 11-летний мальчик (ее сын), которые находились в легковом автомобиле.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что 8 марта текущего года в регионе было зафиксировано десять ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ДТП на трассе в Самарской области погибли семь человек.

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