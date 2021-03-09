Ульяновск, , 08:49 — REGNUM В Ульяновской области планируется создать кластер лёгкой промышленности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам его встречи с представителями индустрии.

Власти отмечают, что лёгкая промышленность в регионе является одной из ведущих отраслей. Для поддержки отрасли и «выхода на новый уровень» планируют создать новый кластер, объединив предприятий лёгкой промышленности. Предполагается, что это позволить решить ряд проблем, в том числе дефицит кадров и низкий престиж профессии швеи.

Для поддержки отрасли в регионе планируется ввести ряд компенсаций — в частности, разрабатываются налоговые льготы и инструменты поддержки работников, рассматриваются вопросы продвижения продукции на выставках и электронных торговых площадках, предлагается возмещать части затрат на приобретение оборудования и участие байерских турах.

Отметим, что с 1 по 7 марта в Ульяновской области прошла неделя национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В муниципалитетах состоялись встречи специалистов Центра развития бизнеса с предпринимателями, в ходе которой будут обсуждались актуальные вопросы отрасли, в том числе меры государственной поддержки.