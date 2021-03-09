Саратов, , 09:21 — REGNUM В Саратовской области с начала текущего года средствами регионального материнского капитала воспользовались 113 семей, воспитывающих трех и более детей. Из них 86 семей направили выплаты на образование детей, еще 27 — на улучшение жилищных условий. Данная помощь предоставляется в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Размер выплаты в регионе в настоящее время составляет 111 730,74 рублей.

С 2021 года по инициативе губернатора Валерия Радаева расширены возможности использования средств регионального маткапитала. Их можно направить на возведение объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением индивидуальных предпринимателей, ранее работы могли вести только стройорганизации. Также можно оплатить кредиты и займы, полученные на погашение ранее предоставленного кредита на покупку или строительство жилья.

Всего региональный материнский капитал получили 8,1 тыс. семей, из которых 4,6 тыс. человек воспользовались средствами на образование детей, а 3,5 тыс. семей направили деньги на покупку или строительство жилья.

ИА REGNUM напоминает, власти Санкт-Петербурга проиндексировали на 3,4% меры социальной поддержки, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт‑Петербурга, в том числе размер регионального материнского капитала. Таким образом, в 2021 году размер материнского (семейного) капитала в Петербурге составит 165 930 рублей (в 2020 году — 160 474 руб.), а земельного капитала — 382 352 рубля.

Читайте также: В Петербурге проиндексировали размер регионального маткапитала