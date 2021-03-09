Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 87-летию со дня рождения Юрия Гагарина — первого человека, побывавшего в космосе, сообщается 9 марта на сайте мэра столицы.

Бесплатные праздничные онлайн‑ и офлайн-мероприятия пройдут с 9 по 14 марта. Посетителей выставки ждут встречи с космонавтами, экскурсии и кинопоказ «Гагарин. Путь к мечте» о детстве и юности космонавта.

В центре «Космонавтика и авиация» пройдет тематический тур «Время первых. Юрий Гагарин». Посетители увидят макеты скафандра СК-1, в котором Гагарин совершил свой полет, и космического корабля «Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области. 12 апреля 1961 года он совершил первый полёт в космос.

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