Сеул, , 08:46 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев заражения в армии увеличилось до 603. Из них 573 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 446 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 93 263.

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