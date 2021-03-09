Москва, , 08:44 — REGNUM Культура поведения водителей на дорогах в России не во всех городах находится на высоком уровне. Так, самые грубые автолюбители живут в Омске и Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого порталом по поиску работы SuperJob.

Так, пешеходы из Омска оценили вежливость на дорогах и соблюдение водителями правил дородного движения (ПДД) в 2,4 балла из пяти, из Новосибирска — в 2,5 балла. Не намного выше дали оценки и сами автолюбители — три и 2,8 балла соответственно.

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При этом выше всего вежливость на дорогах и соблюдение водителями ПДД оценивают в Красноярске и Москве — 3,1 балла по мнению пешеходов, пишет RT. Владельцы авто поставили 3,6 и 3,5 балла соответственно.

На третьем месте оказались Санкт-Петербург и Пермь: культуру поведения на дорогах этих городов водители оценили в среднем на 3,5 балла, а пешеходы — на три балла.

Добавим, что участие в опросе приняли 13 тыс. водителей и пешеходов из российских городов-миллионников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в России сохраняется устойчивая тенденция сокращения числа ДТП. По его словам, в 2020 году меньше совершено аварий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения.

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