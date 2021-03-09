Чита, , 08:43 — REGNUM Властям Забайкалья необходимо найти место утилизации пораженного поголовья свиней африканской чумой. Как сообщает пресс-служба правительства региона, этот вопрос рассматривался в ходе межведомственного совещания по определению места для утилизации туш свиней, инфицированных африканской чумой.

«Карьер за Ивановкой — это один из возможных вариантов места утилизации, также будут рассмотрены и иные варианты», — пояснил руководитель региональной Госветслужбы Андрей Лим.

Как уже сообщало ИА REGNUM, очаг африканской чумы свиней, подтверждённый лабораторно, был обнаружен на территории Читы в начале марта 2021 года. Речь идёт об одном из подсобных хозяйств индивидуального предпринимателя. Проверка выявила грубейшие нарушения правил содержания свиней.

Согласно ветеринарным правилам, по причине высокой скорости распространения вируса, отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция из свинины домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания. За каждый килограмм живого веса и мясной продукции владельцам отчужденных животных будет выплачена денежная компенсация.

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