Самара, , 08:45 — REGNUM Три вагона с углем сошли с рельсов на станции Правая Волга в Самарской области. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 8 марта в грузовом проезде станции. К счастью никто не пострадал и не погиб. Нет также угрозы экологии. Эта авария не вызвала задержек пассажирских поездов.

К ликвидации последствий железнодорожной аварии были привлечены восстановительные поезда станций Безымянка и Сызрань.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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