Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что четыре российские онлайн-платформы, которые якобы курируют разведслужбы России, распространяют дезинформацию о вакцинах от COVID-19. Он рассказал об этом 9 марта на регулярном брифинге для журналистов.

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«Мы можем подтвердить, что наш Центр глобального взаимодействия выявил четыре российские онлайн-платформы, которые управляются российскими разведывательными службами и распространяют дезинформацию», — сказал Прайс, комментируя материал газеты The Wall Street Journal, где утверждается, что разведка РФ якобы курирует кампанию по дезинформации, целью которой является подорвать уверенность в безопасности разработанных в странах Запада вакцин от COVID-19.

Также он отметил, что указанные сайты содержат дезинформацию о двух вакцинах, которые ранее были одобрены Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США для применения.

«Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам и тем самым потенциально подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день. Центр глобального взаимодействия и другие структуры здесь (в США) сосредоточены на противодействии дезинформации и пропаганде на международном уровне, не только в отношении России. Но, безусловно, Россия уже некоторое время, как мы знаем, предпринимает такие усилия», — добавил глава пресс-службы американского Госдепа.

Отметим, российская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения Вашингтона, а также предлагала США вести сотрудничество в разработке вакцин от COVID-19.