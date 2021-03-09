Мехико, , 08:41 — REGNUM Более 80 человек пострадали во время беспорядков в ходе акции против насилия и дискриминации, которая состоялась в Международный женский день в Мексике. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности столицы страны.

Марш солидарности в борьбе за равные права и против насилия и дискриминации состоялся в Мехико. Изначально акция носила мирный характер, но затем агрессивно настроенные феминистки предприняли попытку прорваться через ограждение к Национальному дворцу. Вооружённые молотками и краской женщины направились на площадь независимости, где под балконом президентского дворца попытались сломать металлическое ограждение.

Действиям агрессивных радикалок воспрепятствовали женщины-полицейские, стоявшие с щитами в оцеплении у Национального дворца. Участницы акции облили безоружных женщин-полицейских горючей смесью и подожгли. Журналистов, освещавших акцию неправильно, с точки зрения манифестанток, обливали краской и выталкивали из общей колонны. Оператор одного из телеканалов получил удары молотком и цепью.

В результате беспорядков пострадали 62 сотрудницы полиции и 19 гражданских лиц. Девять полицейских и один гражданский были госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается медиками как стабильное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время акции протеста в Мехико пострадали 15 женщин-полицейских и четыре гражданских лица.

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