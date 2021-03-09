Село Шира, Хакасия, , 08:40 — REGNUM Первый пал травы ликвидировали в Хакасии 6 марта 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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Пожар произошёл в селе Шира. Его площадь составила 3000 метров по фронту.

Отметим, весной в Хакасии наступают пожароопасный и паводкоопасный сезоны. Гражданам рекомендовано соблюдать меры личной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Пензенской области произошёл пожар, причиной которого стала горящая трава.

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