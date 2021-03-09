Киев, , 08:43 — REGNUM Телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не состоялся из-за отсутствия сформированной администрации США. Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель 8 марта в интервью интернет-изданию «Гордон».

"Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не составил свою администрацию. То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться», — сказала она.

Мендель рассказала о том, что попытка связаться с представителями новых властей США всё же была.

«Я сказала: «Мы здесь». «Очень хорошо, что связались, давайте оставаться на связи», — так чиновник описала диалог с американской стороной.

По словам пресс-секретаря Зеленского, в сложившейся ситуации нет никакого негатива, а между дипломатическими службами США и Украины ведётся большая работа — готовится некая «платформа», которая позволит превратить разговор между лидерами двух стран в конкретные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США в Киеве Джон Хербст призвал президента США связаться с Зеленским, а также удвоить размер ежегодной военной помощи Украине.

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