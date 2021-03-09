Москва, , 08:39 — REGNUM В Сирии в результате разгона боевиками протестной акции в районе Шейх-Акиль 15 мирных жителей получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Александр Карпов.

«В ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступающих с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек», — сказал он.

Карпов уточнил, что на подконтрольной турецким военным территории в САР продолжаются протесты местных жителей против незаконных вооружённых формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта на территории сирийской провинции Алеппо протурецкие боевики жёстко подавили акцию протеста местных жителей, требовавших ухода незаконных вооруженных формирований и возвращения района под власть Дамаска. В результате жесткого разгона митинга пять мирных жителей получили ранения.

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