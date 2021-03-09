Нур-Султан, 9 марта 2021, 08:34 — REGNUM Лаборатории Казахстана за минувшие сутки выявили 571 случай заражения коронавирусом, сообщили 9 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Наибольшее число новых случаев обнаружено в Алма-Ате — 118, Акмолинской области — 72, Павлодарской области — 63 и Нур-Султане — 61. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 219 235.
За минувшие сутки выздоровели 464 пациента, скончались — семь человек. Общее число жертв коронавируса достигло 2819, выздоровели — 202 694 пациента.
Отметим, с середины января 2021 года в Казахстане наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом — 24 января было зарегистрировано 1584 случая. С конца января отмечается снижение числа новых случаев.
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