Сеул, , 08:37 — REGNUM 8 марта военные Южной Кореи и США приступили к совместным учениям. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

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По их словам, учения, которые продлятся до 18 марта, проходят в сокращённом виде и в формате компьютерного моделирования.

Известно, что в учениях принимают минимальные составы воинских контингентов двух стран в связи с пандемией коронавируса.

Цель учений — продемонстрировать готовность к поддержанию дипломатических усилий по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Напомним, что Сеул и Вашингтон обычно проводят крупные комбинированные учения два раза в год, весной и летом, а также небольшие учения в течение года. В 2020 году весенние учения были отменены из-за пандемии коронавируса, а летние — прошли в сокращённом виде.

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