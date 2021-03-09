Токио, , 08:35 — REGNUM По итогам февраля 2021 года японские автодилеры продали 226 954 автомобиля (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см). Об этом говорится в отчёте Японской ассоциации автодилеров (JADA).

В прошлом месяце продажи новых авто в Японии уменьшились на 2,7%. В январе нынешнего года японские автолюбители купили 208 279 новых автомобилей. Таким образом, за два первых месяца 2021 года дилеры реализовали в стране 435 233 машины (+2,2%).

Лидерами по продажам в прошлом месяце были японские автопроизводители. Среди них: Toyota, Honda, Nissan.

Напомним, за 2020 год на Сахалин из Японии было импортировано 2794 автомобиля — на 18% больше, чем в 2019 году.

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