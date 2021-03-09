Москва, , 08:35 — REGNUM В течение текущей недели в центральной части европейской России, на Урале и в Поволжье ожидаются аномальные морозы. Об этом 9 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«С завтрашнего числа над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик добавил, что в результате этого установится соответствующая, по-настоящему зимняя погода.

«Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», — сказал Вильфанд.

Кроме того, он уточнил, что в Москве утром 10 марат будет −15… −16 °C, а по области — до — 19 °C.

«Днем максимальные значения — минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11−13 градусов ниже нормы», — указал синоптик.

Помимо этого, Вильфанд отметил, что самая холодная погода будет наблюдаться на нынешней неделе в Центральном федеральном округе, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах.

«Температурный фон минус 24 градуса. В Пермском крае до минус 28 градусов, даже в Ульяновской области до минус 29 градусов. Настоящая зима с отклонениями температуры на 10−12 градусов. И даже в отдельных регионах, в Заволжье и Урал на 15−16 градусов ниже нормы», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве 9 марта ожидается до 11 градусов мороза.