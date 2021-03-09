Грозный, , 08:31 — REGNUM В Чечне в день 8 Марта чествовали женщин-медиков. В доме торжеств «Сафия» врачам, фельдшерам, медсестрам вручили награды, которые присвоены указом президента РФ — медали «Заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Пирогова. Также медики получили цветы и духи от дома моды Firdaws.

Наиболее ценный подарок достался победительнице конкурса прфоессионального мастерства «Детский врач 2020 года» Луизе Шагидаевой. Ей вручили ключи от автомобиля. Подарок предоставлен региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

В честь героических медработниц, для которых прошедший год выдался особенно трудным, был дан праздничный концерт.