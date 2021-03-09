Москва, , 08:31 — REGNUM В России мелкие взятки чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

По его словам, чаще всего мелкие взятки полицейские получают от граждан, чтобы избежать ответственности за правонарушения.

Педагоги берут взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов. Сотрудники ФСИН берут деньги за пронос в тюрьмы запрещённых предметов.

Как сообщалоИА REGNUM, в Приамурье в отношении 44-летнего жителя Белогорска возбуждено уголовное дело за дачу взятки полицейскому. Сотрудник полиции заранее сообщил своему руководству о предлагаемой взятке. Правонарушителя удалось задержать на месте преступления. Сумма взятки составляла 90 тыс. рублей. Взамен сотрудник полиции должен был прекратить уголовные дела в отношении самого взяткодателя и его знакомых, которых подозревали в мошенничестве.

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