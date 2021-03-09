Брюссель, , 08:33 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель поручил дипломату из Швеции Кристиану Даниэльсону принять участие в переговорах между властями Грузии и оппозицией. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Евросовета.

«Даниэльсон будет посредником в возобновленном диалоге между политическими партиями Грузии, работая в тесном сотрудничестве с послом Европейского союза в Грузии Карлом Харцеллом, с целью преодоления нынешней политической напряженности в Грузии», — говорится на сайте Евросовета.

Сообщается, что Даниэльсон отправится в Грузию в течение ближайших дней. Он будет там работать в сотрудничестве с представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси председателя партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. 28 февраля в страну посетил глава Евросовета Мишель и призвал конфликтующие стороны найти выход из кризиса до середины марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Грузии призвал оппозицию «отложить ультиматумы»