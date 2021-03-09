Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM История о выброшенной матерью на железнодорожной платформе новорожденной девочке завершилась окончательно. Младенец обрела новую семью, сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Наталья Ганькина.

«Судьба малышки и ее жизнеустройство находились на контроле, сотрудники аппарата поддерживали связь с органами опеки. Мы рады, что на сегодняшний день девочка обрела семью, теперь с ней рядом заботливые и любящие люди», — передаёт газета «Номер один» её слова.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года 39-летняя местная жительница родила у себя дома дочь, после чего поместила её в пакет и оставила на железнодорожной платформе. Пакет к вечеру того же дня нашёл работник и позвонил в полицию, что и спасло жизнь девочки.

Женщину признали ранее виновной в покушении на убийство. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также принудительного лечения у психиатра в амбулаторных условиях.

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