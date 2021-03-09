Уфа, , 08:30 — REGNUM Рост инвестиционной деятельности в Башкирии в 2020 году составил 100,9%. Об этом 9 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, несмотря на пандемию и потерю 2% индекса промышленного производства в республике зафиксирован рост инвестиционной деятельности. Этот показатель в 2020 году в сравнении с 2019 годом составил 100,9%.

Глава Башкирии сообщил, что это является свидетельством жизнестойкости экономики республики и правильности действий руководства региона по привлечению инвестиций.

Хабиров сообщил, что рост объема инвестиций был зафиксирован в 35 регионах России: в Приволжском округе Башкирия занимает третье место.

«Впереди на только Нижегородская область и Марий Эл», — сообщил он.

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