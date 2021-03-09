Гай, Оренбургская область, , 08:24 — REGNUM В городе Гай Оренбургской области суд наказал водителя-рецидивиста за пьяную езду. Мужчина призван виновным в преступлении по статье 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»), сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в 2018 году житель Гая подвергался административному за то, что заходится в состоянии алкогольного опьянения при управлении транспортом. В декабре 2020 года водитель снова был задержан сотрудниками ГИБДД за пьяную езду.

Суд назначил гайчанину 50 тыс. рублей штрафа и лишил права управления транспортными средствами на полтора года. Приговор суда в законную силу не вступил.

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