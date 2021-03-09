Джакарта, , 08:24 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что 38 индонезийских граждан приняли решение покинуть Мьянму, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские граждане сообщили посольству Индонезии о своем решении вернуться. 38 человек покинут Мьянму 5, 10 и 12 марта 2021 года.

«Некоторые индонезийские граждане, у которых нет необходимости оставаться в Мьянме, решили вернуться в Индонезию», — говорится в заявлении МИД страны.

Решение было принято после насилия со стороны сил безопасности и волны демонстраций, которые становятся все более распространенными в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии продолжает уделять внимание развитию ситуации в Мьянме.

Подробнее в материале: В срочной эвакуации граждан из Мьянмы нет необходимости — МИД Индонезии