Джакарта, 9 марта 2021, 08:24 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что 38 индонезийских граждан приняли решение покинуть Мьянму, сообщает CNN Indonesia.
Индонезийские граждане сообщили посольству Индонезии о своем решении вернуться. 38 человек покинут Мьянму 5, 10 и 12 марта 2021 года.
«Некоторые индонезийские граждане, у которых нет необходимости оставаться в Мьянме, решили вернуться в Индонезию», — говорится в заявлении МИД страны.
Решение было принято после насилия со стороны сил безопасности и волны демонстраций, которые становятся все более распространенными в Мьянме.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии продолжает уделять внимание развитию ситуации в Мьянме.
Подробнее в материале: В срочной эвакуации граждан из Мьянмы нет необходимости — МИД Индонезии