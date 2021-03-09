Гонконг, Китай, , 08:20 — REGNUM Около 200 госслужащих собираются уволить за отказ приносить присягу Основному закону власти Гонконга. Об этом 9 марта сообщает газета South China Morning Post.

Процедура принесения присяги стала обязательной для госслужащих в Гонконге с октября 2020 года. Всего данную процедуру прошли 180 тыс. госслужащих, но 200 человек отказались присягать Основному закону и подписать соответствующую декларацию.

Министра по делам госслужащих Патрик Нип пояснил, что в случае, если госслужащие не подпишут документ о принятии и выполнении основных обязанностей, то вера в них будет потеряна. Всем, не прошедшим процедуру присяги, придётся оставить госслужбу. Патрик Нип уточнил, что власти Гонконга будут разбирать отдельно каждый конкретный случай и выяснять причины, побудившие сотрудника поступить таким образом.

Отмечается, что часть госслужащих поддерживала массовые акции протеста, проходившие в Гонконге в 2019 году, а некоторые принимали в манифестациях непосредственное участие.

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