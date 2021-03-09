Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Соединённые Штаты обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе. Об этом в интервью The New York Times заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

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«И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности», — сказал генерал, по мнению которого они созданы «для уничтожения или повреждения с земли», или для того, чтобы помешать США использовать спутники

Реймонд добавил, что у обеих стран «есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что Соединённые Штаты сталкиваются с нарастающими в космосе угрозами, исходящими из России и Китая. Он добавил, что США «стремятся к миру посредством силы», и потому военнослужащих Космических сил отныне следует именовать «стражами».

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