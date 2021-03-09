Баргузинский район, Бурятия, , 08:18 — REGNUM Специальная общественная комиссия проконтролирует лёд Байкала после завершения фестиваля «Байкальская миля». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, мероприятие прошло 6−7 марта в Баргузинском районе республики.

По словам главы региона Алексея Цыденова, «праздник скорости» стал показательным в том числе с точки зрения экологии и чистоты. В частности, перед выездом на лёд все машины участников прошли строгий технический контроль.

При этом число команд по сравнению с 2020 годом несколько снизилось из-за ограничений. Однако в следующем году участников будет больше. Власти республики считают, что подобные событийные мероприятия позволяют «оживить» не туристический сезон.

«Тенденция не просто хорошая, у нас огромное количество заявок было на этот год. На следующий год планируется 150 команд из 35 стран. С каждым годом мы увеличиваем число участников, и, главное, наш приоритет в том, чтобы наиболее экологичные виды транспорта участвовали в наших соревнованиях», — отметил организатор фестиваля Сергей Мальцев.