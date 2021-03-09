Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM По итогам января 2021 года казахстанские кондитеры произвели 5,5 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий, что на 26,4% меньше, чем годом ранее. Об этом 9 марта сообщает портал EnergyProm со ссылкой на данные бюро национальной статистики.

В 2020 году в Казахстане произвели 100,5 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий. Это на 2,9% больше, чем в 2019 году. Вместе с тем объем импорта составил 103,1 тыс. тонн, или 50,6% от общего уровня потребления.

Экспорт шоколада и кондитерских изделий увеличился на 7,4%, до 39,7 тыс. тонн. Объем реализации на внутреннем рынке в 2020 году составил 163,9 тыс. тонн.

В 2021 году стоимость шоколада в годовом выражении увеличилась на 8,1%, конфет — на 8,2%, карамели — на 6,2%.

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