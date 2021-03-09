Владикавказ, , 08:16 — REGNUM В Северной Осетии в ночь на 8 марта произошло двойное убийство. В одном из частных домовладений обнаружены тела двоих человек со следами пулевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в городе Алагире. Обнаруженные тела принадлежат двоим супругам. По предварительной версии, муж выстрелил в жену, а затем покончил с собой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Северной Осетии было совершено жестокое убийство на почве ревности. На днях 31-летнему убийце своей жены был вынесен приговор — 16 лет колонии.

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