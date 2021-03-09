Москва, , 08:14 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила администрации мессенджера Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные граждан РФ. Об этом 9 марта сообщает «Коммерсантъ».

Данные боты дают возможность пользователям Telegram по запросу получить сведения практически о любом человеке.

Как отметили в ведомстве, действия владельцев подобных сервисов нарушают законодательство России о защите персональных данных. Кроме того, Роскомнадзор также обратился в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мессенджере Telegram появился открытый канал, где его участники выкладывают персональную информацию о сотрудниках полиции и Росгвардии, которые участвуют в задержаниях на акциях в поддержку блогера Навального.

В конце января Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных граждан РФ.

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