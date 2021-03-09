Берлин, , 08:14 — REGNUM По итогам февраля 2021 года продажи новых машин в Германии уменьшились на 19%, до 194 349 экземпляров. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).

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В VDA отметили, что падение продаж машин в стране обусловлено карантинными ограничениями. До сих пор часть автомобильных салонов остаётся закрытой. Также на динамику продаж машин повлияло повышение ставки налога на добавленную стоимость. В связи с этим часть тех, кто планировал приобрести машины, приобрели их до повышения налога — в декабре прошлого года.

В прошлом месяце, по данным Федерального транспортного агентства Германии (KBA), чаще всего в стране покупались машины местного производства — Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW и Opel.

Напомним, по данным Федерального управления по вопросам транспортных средств Германии, в январе нынешнего года автолюбители в Германии купили 169 754 новые машины, что на 31% меньше, чем в январе прошлого года.

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