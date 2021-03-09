Сеул, , 08:15 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 446 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 427 случаев заражения локальные, ещё 19 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 93 263.

Число жертв пандемии за минувшие сутки увеличилось на три человека — до 1645. Коэффициент смертности составил 1,76%.

По состоянию на утро 9 марта, в Южной Корее от COVID-19 вакцинировались 383 346 человек (+64 111 за сутки). Из них вакцина препаратом AstraZeneca была поставлена 377 138 человек, а препаратом Pfizer — 6 208 человек.

Между тем, было зарегистрировано 4851 случай побочной реакции на вакцину в легкой форме. После вакцинации скончались 13 человек. По предварительным данным, в восьми случаях вакцинация от COVID-19 не является причиной смерти пациента. В отношении остальных случаев ведётся расследование.